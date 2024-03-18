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Лаціо офіційно оголосив про призначення нового головного тренера

Сьогодні 19:56 176 0
Лаціо офіційно оголосив про призначення нового головного тренера
ФК Лаціо
#Лаціо, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ігор Тудор

Джерело - Лаціо.

Головним тренером італійського Лаціо став хорватський спеціаліст Ігор Тудор.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови та термін дії контракту з фахівцем не розголошуються, але напередодні Фабріціо Романо повідомив, що угода буде розрахована до червня 2025 року, з можливістю продовження ще на сезон.

Зазначимо, що 45-річний тренер восени минулого року покинув Марсель, з яким посів третє місце в Лізі 1 в сезоні-2022/23. Також він працював з італійськими Удінезе та Вероною, турецьким Галатасараєм і хорватським Хайдуком.

Напередодні головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі залишив свою посаду.  В останньому матчі під керівництвом італійського наставника Лаціо поступився Удінезе (1:2). Наразі команда знаходиться на 9 сходинці в турнірній таблиці Серії А.

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