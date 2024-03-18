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Ювентус визначився з майбутнім Аллегрі

Сьогодні 19:08 64 0
Ювентус визначився з майбутнім Аллегрі
Фото - Getty Images
#Ювентус, #Массіміліано Аллегрі

Джерело - calciomercato.com.

Керівництво Ювентуса, попри невдалі останні результати команди, не планує негайно звільняти головного тренера Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Аллегрі, щоб по завершення сезону зберегти свій пост, буде замало лише перемоги в Кубку Італії. Від нього очікують суттєвого поліпшення рівня гри й результатів команди, як це відбувалося у першій половині сезону. 

Однією із причин, через яку не розглядається звільнення наставника - є велика компенсація через дострокове припинення трудової угоди. На тренерський штаб "б'янконері" щорічно витрачають 20 млн євро.

Чинний контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, у 29 турі Ювентус не зміг переграти Дженоа Малиновського та наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії.

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