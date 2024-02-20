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Буковина підписала контракт із вихованцем Металіста

У минулому сезоні виступав за грузинський клуб
Сьогодні 18:42 116 0
Буковина підписала контракт із вихованцем Металіста
#Буковина

Джерело - Sport.ua.

Першолігова Буковина підписала 1,5-річний контракт із 27-річним воротарем Данилом Каневцевим.

Про це повідомляє Sport.ua.

У минулому сезоні воротар виступав за грузинський клуб Діла. У його активі є і 6 зіграних матчів за збірні України різних вікових груп.

Ще одним зимовим новачком Буковини може стати 28-річний центральний захисник Максим Лопирьонок, який учора за обопільною згодою сторін розірвав контракт із ЛНЗ. З ним вже проведені попередні переговори.

21 лютого буковинці після перемоги над Поділлям (3:2) зіграють черговий спаринг - з Агробізнесом.

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