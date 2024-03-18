Вихованець Шахтаря перейде в іспанський клуб

Український півзахисник Максим Деркач продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії

Про це повідомляє Sport.ua.

18-річний хавбек підпише контракт з Райо Махадаонда, яка наразі виступає у третьому за рангом дивізіоні Прімери. Угода буде розрахована до кінця сезону з опцією продовження співпраці.

Останнім клубом Дениса був португальський Ешторіл, який він залишив взимку. Гравець був на перегляді в Леванте, але не підійшов тренерському штабу.

Нагадаємо, Деркач став першим в історії Шахтаря футболістом, який у віці 13 років був прийнятий в Академію "гірників" за результатами Shakhtar Talent Day. Виступав за команди різних вікових груп – від U-14 до U-19. Забив 2 голи у 9 матчах за збірну України U-17.