Головне
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі
Вчора 22:43 7605
Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024
Сьогодні 14:57 328
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 10:32 92135
Жеребкування Miami Open-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Сьогодні 10:07 686
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 09:30 383571 12
"Ми могли померти будь-якої миті": легенда збірної Боснії в дитинстві пережив війну та захоплювався Шевченком
Сьогодні 08:38 1188
Алькарас розібрався з росіянином Мєдвєдєвим у фіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 01:45 1026
Бо впевнено виграв завершальну гонку Кубку світу сезону-2023/2024
Сьогодні 00:22 534
Барселона впевнено перемогла Атлетико, Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги
Вчора 23:57 980 1
Інтер та Наполі розписали мирову, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А
Вчора 23:41 965
Прямі трансляції

Вихованець Шахтаря перейде в іспанський клуб

Сьогодні 13:59 250 0
Вихованець Шахтаря перейде в іспанський клуб

Джерело - sport.ua.

Український півзахисник Максим Деркач продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії

Про це повідомляє Sport.ua.

18-річний хавбек підпише контракт з Райо Махадаонда, яка наразі виступає у третьому за рангом дивізіоні Прімери. Угода буде розрахована до кінця сезону з опцією продовження співпраці. 

Останнім клубом Дениса був португальський Ешторіл, який він залишив взимку. Гравець був на перегляді в Леванте, але не підійшов тренерському штабу.

Нагадаємо, Деркач став першим в історії Шахтаря футболістом, який у віці 13 років був прийнятий в Академію "гірників" за результатами Shakhtar Talent Day. Виступав за команди різних вікових груп – від U-14 до U-19. Забив 2 голи у 9 матчах за збірну України U-17. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Вболівальники повинні поважати рішення тренерського штабу: Почеттіно - про реакцію фанатів на заміну Мудрика Вболівальники повинні поважати рішення тренерського штабу: Почеттіно - про реакцію фанатів на заміну Мудрика 1203
Медведєв - про вболівальників на Індіан-Веллсі: "Просто кінчені" Медведєв - про вболівальників на Індіан-Веллсі: "Просто кінчені" 16832 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 92135
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі 7605
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 383571 12
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 104904
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360735 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45392
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 35815
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30021
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80695
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69668