Ексгравець Шахтаря перебрався у чемпіонат Португалії

Максим Деркач буде виступати у Португалії

Український півзахисник Максим Деркач продовжить кар'єру в Ешторілі.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

18-річний вінгер перебрався до табору "канарок" у статусі вільного агента і поки виступатиме за команду U-23. Терміни та умови контракту не повідомляються.

Нагадаємо, Деркач став першим в історії Шахтаря футболістом, який у віці 13 років був прийнятий в Академію "гірників" за результатами Shakhtar Talent Day. Виступав за команди різних вікових груп – від U-14 до U-19. Забив 2 голи у 9 матчах за збірну України U-17. 1 липня 2022 року покинув Шахтар і залишався без команди.

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