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Левандовський: Барселона зіграла, можливо, найкращий матч сезону

Сьогодні 13:43 259 0
Левандовський: Барселона зіграла, можливо, найкращий матч сезону
Фото - Getty Images
#Барселона, #Роберт Левандовський

Джерело - football-espana.net.

Гравці Барселони грали простіше в матчі проти Атлетико та змогли показати кращу гру.

Таку думку висловив нападник "блау-гранас" Роберт Левандовський.

"Можливо - це найкраща наша гра у сезоні. Я не впевнений. Але найголовніше, що ми дуже добре зіграли з перших хвилин, тримаючи гру під контролем та забивши три голи на полі Атлетико.

Хороша гра. Дуже радий, причому не лише голу, а й двом результативним передачам. Якщо ми граємо простіше – показуємо кращу гру.

Думаю, за останні два, три, чотири тижні ми трохи змінили наші тренування, зробивши їх інтенсивнішими. Фізично зараз теж почуваюся дуже добре. Мої товариші по команді, вірю, теж.

Ми хочемо зробити крок уперед. Зараз у нас є кілька тижнів перерви у збірній, після якої хочемо зробити ще один крок. Цей момент дуже важливий. Ми хочемо не лише перемагати, а й грати краще, – сказав Левандовський.

Роберт у грі проти Атлетико забив гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше Левандовський спростував чутки про зміну клубу. Нападник планує наступний сезон розпочати в каталонському клубі.

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