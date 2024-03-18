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Плюс два легіонери у таборі збірної України

Сьогодні 12:15 176 0
Плюс два легіонери у таборі збірної України
Фото - УАФ
#Сергій Сидорчук, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник італійського Дженоа Руслан Малиновський і гравець бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук прибули у розташування збірної України з футболу в іспанську Марбелью для підготовки до матчу проти Боснії і Герцеговини.

Про це у соцмережах повідомляє УАФ.

Нагадаємо, тренер боснійців, де головною зіркою є нападник Фенербахче Едін Джеко, вважає, що ситуація в Україні - це наші проблеми. Його штаб на матч проти української збірної викликав 27 гравців, чотири футболісти з цього списку грають у Росії.

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