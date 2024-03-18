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ПСЖ націлиться на Леау, якщо Рашфорд не захоче покидати Манчестер Юнайтед

Сьогодні 11:48 127 0
ПСЖ націлиться на Леау, якщо Рашфорд не захоче покидати Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Рафаел Леау може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Паризький клуб готовий підписати португальського вінгера, якщо Маркус Рашфорд відмовиться покидати Манчестер Юнайтед.

Сума відступних Леау складає 175 мільйонів євро. Рафаел відзначився 10 голами та зробив 11 гольових передач у 36 матчах цього сезону за Мілан.

Раніше головний тренер МЮ Ерік тен Гаг спростував можливий продаж Рашфорда.

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