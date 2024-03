Манчестер Юнайтед не має наміру продавати нападника команди Маркуса Рашфорда.

Про це заявив головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг.

🗣️ Erik ten Hag says Marcus Rashford is not for sale this summer. “We didn't re-sign him last season for four years with the intention to sell him. No. He’s part of this project. It's not a subject we will talk about.” pic.twitter.com/74XENwhn5S