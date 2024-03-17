Джерело - Чемпіон.

Бенфіка мінімально обіграла Каса Піа в межах 26 туру чемпіонату Португалії з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 0:1 на користь "орлів". Єдиний гол у матчі забив Артур Кабрал.

Український воротар лісабонців Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі, відстояв на нуль та здійснив 3 сейви. У цьому сезоні Трубін провів 38 матчів за Бенфіку, пропустив 37 голів та 14 разів залишив ворота "сухими".

Чемпіонат Португалії

26 тур, 17 березня

Каса Піа - Бенфіка 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 74 Кабрал

Напередодні "орли" дізналися суперника в 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.