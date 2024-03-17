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Бенфіка з Трубіним здобула мінімальну перемогу в 26 турі чемпіонату Португалії

Сьогодні 22:06 69 0
Бенфіка з Трубіним здобула мінімальну перемогу в 26 турі чемпіонату Португалії
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Анатолій Трубін, #Каса Піа

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка мінімально обіграла Каса Піа в межах 26 туру чемпіонату Португалії з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 0:1 на користь "орлів". Єдиний гол у матчі забив Артур Кабрал.

Український воротар лісабонців Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі, відстояв на нуль та здійснив 3 сейви. У цьому сезоні Трубін провів 38 матчів за Бенфіку, пропустив 37 голів та 14 разів залишив ворота "сухими".

Чемпіонат Португалії
26 тур, 17 березня

Каса Піа - Бенфіка 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 74 Кабрал

Напередодні "орли" дізналися суперника в 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.

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