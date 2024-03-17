Джерело - Чемпіон.
У межах 29 туру італійської Серії А відбулося два поєдинки.
Мілан переміг Верону з результатом 3:1.
У іншому поєдинку Дженоа з українцем Русланом Малиновським у складі зіграла в нульову нічию проти Ювентуса.
Чемпіонат Італії - Серія А
29 тур, 17 березня
Верона - Мілан 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 44' Ернандес, 0:2 - 50' Пулішич, 1:2 - 64' Нослін, 1:3 - 79' Чуквуезе.
Ювентус - Дженоа 0:0 (0:0)
17 березня відбудеться ще три гри, які завершать 29 тур:
- 19:00. Аталанта - Фіорентина
- 19:00. Рома - Сассуоло
- 21:45. Інтер - Наполі
Напередодні Лаціо втримав перемогу над Фрозіноне, Монца здолала Кальярі, Емполі з Віктором Коваленком мінімально програв Болоньї.