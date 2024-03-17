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Мілан здолав Верону, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А

Сьогодні 18:16 289 0
Мілан здолав Верону, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А
#Верона, #Дженоа, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

У межах 29 туру італійської Серії А відбулося два поєдинки. 

Мілан переміг Верону з результатом 3:1.

У іншому поєдинку Дженоа з українцем Русланом Малиновським у складі зіграла в нульову нічию проти Ювентуса.

Чемпіонат Італії - Серія А
29 тур, 17 березня

Верона - Мілан 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 44' Ернандес, 0:2 - 50' Пулішич, 1:2 - 64' Нослін, 1:3 - 79' Чуквуезе.

Ювентус - Дженоа 0:0 (0:0)

17 березня відбудеться ще три гри, які завершать 29 тур:

  • 19:00. Аталанта - Фіорентина
  • 19:00. Рома - Сассуоло
  • 21:45. Інтер - Наполі

Напередодні Лаціо втримав перемогу над Фрозіноне, Монца здолала Кальярі, Емполі з Віктором Коваленком мінімально програв Болоньї.

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