Джерело - Чемпіон.

У межах 29 туру італійської Серії А відбулося два поєдинки.

Мілан переміг Верону з результатом 3:1.

У іншому поєдинку Дженоа з українцем Русланом Малиновським у складі зіграла в нульову нічию проти Ювентуса.

Чемпіонат Італії - Серія А

29 тур, 17 березня

Верона - Мілан 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 44' Ернандес, 0:2 - 50' Пулішич, 1:2 - 64' Нослін, 1:3 - 79' Чуквуезе.

Ювентус - Дженоа 0:0 (0:0)

17 березня відбудеться ще три гри, які завершать 29 тур:

19:00. Аталанта - Фіорентина

19:00. Рома - Сассуоло

21:45. Інтер - Наполі

Напередодні Лаціо втримав перемогу над Фрозіноне, Монца здолала Кальярі, Емполі з Віктором Коваленком мінімально програв Болоньї.