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Гравці молодіжної збірної України покинули розташування національної команди

Сьогодні 12:50 205 0
Гравці молодіжної збірної України покинули розташування національної команди
УАФ
#Збірна України U-21, #Збірна України з футболу, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Футболісти молодіжної збірної України, які тимчасово тренувалися з підопічними Сергія Реброва, покинули розташування національної команди.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Нагадаємо, з основною командою на тренувальному зборі знаходилися Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Арсеній Батагов, Валентин Рубчинський, Назар Волошин та Олег Очеретько. Вони поїхали, щойно до розташування збірної приєдналися футболісти, які виступають у закордонних чемпіонатах.

Нагадаємо, підопічні Унаї Мельгоси проведуть 22 березня спаринг із командою Марокко U23, а 26-го числа зіграють проти Азербайджану в матчі відбору на Євро-2025.

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