Стали відомі стартові склади на матч Чорноморець - Верес

Джерело - Чемпіон.

Одеський Чорноморець та рівненський Верес оголосили список гравців, які з перших хвилин розпочнуть матч 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Стартові склади:

Чорноморець: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильєв, Кузик, Авагімян, Єрмаков, Бадібанга, Штогрін.

Запасні: Білик, Вічний, Огіря, Ієде, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомес, Арсіч, Голуб.

Верес: Паст, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман, Банада, Кучеров, Дахновський, Шастал, Мрвальєвич, Яго.

Запасні: Когут, Кулик, Балан, Курко, Кухарук, Сміян, Кльоц, Шарай, Янаков, Годя, Гайдучик, Шестаков.

Поєдинок розпочнеться в 13:00, трансляція буде доступна на УПЛ-ТВ.

Нагадаємо, у минулому турі Чорноморець поступився Ворсклі, а Верес на останніх секундах врятувався від поразки у матчі з Динамо.