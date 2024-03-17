Дженоа Малиновського на виїзді протистоятиме Ювентусу: розклад матчів Серії А на 17 березня

Джерело - Чемпіон.
17 березня відбудеться 5 поєдинків 29 туру італійської Серії А.
У цих іграх, зокрема, Дженоа Руслана Малиновського на виїзді зіграє з Ювентусом, а Інтер прийме Наполі.
Розклад матчів 29-го туру італійської Серії А на 17 березня:
- 13:30. Ювентус - Дженоа
- 16:00. Верона - Мілан
- 19:00. Аталанта - Фіорентина
- 19:00. Рома - Сассуоло
- 21:45. Інтер - Наполі
Напередодні Лаціо втримав перемогу над Фрозіноне, Монца здолала Кальярі, Емполі з Віктором Коваленком мінімально програв Болоньї. Для українця це був матч у сезоні, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.