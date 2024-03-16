Манчестер Сіті націлився на лідера Ньюкасла

Джерело - AS.

Бразильський півзахисник Бруно Гімараес, який виступає в Ньюкаслі, влітку може опинитися в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє AS.

Керівництво "містян" готове активувати клаусулу гравця у 117 мільйонів євро, і розрахуватись із "сороками" трьома рівнозначними платежами.

Зазначається, що представники чемпіона Англії вже контактували з оточенням Бруно. Про відповідь футболіста наразі невідомо.

За інформацією джерела, Гімараесом також цікавиться ПСЖ, однак сам бразилець хотів би перейти в Барселону.

Нагадаємо, у матчі 28 туру АПЛ Ньюкасл поступився Челсі, вирішальний гол забив українець Михайло Мудрик.

Наразі "сороки" посідають 10 сходинку в турнірній таблиці, наступну гру вони проведуть проти Манчестер Сіті у чвертьфіналі Кубку Англії.