Головне
Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 02:19 17625 5
Вітоцці виграла останню гонку переслідування сезону Кубку світу
Сьогодні 20:22 125
Реал із Луніним переграв Осасуну: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 19:17 264
Те, що допоможе здолати Боснію: як буде грати збірна в плей-оф кваліфікації Євро-2024 в атаці
Сьогодні 15:18 401
Виступ українок в Індіан-Веллсі-2024: короткі підсумки
Сьогодні 15:00 485 1
Як використати баскську передбачуваність та лють Інтера: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 6,30
Сьогодні 12:57 223
Соломенніков здобув 15-ту перемогу на професійному ринзі
Вчора 22:44 421
Футбол без співчуття
Вчора 20:01 2313
Олександрія мінімально переграла Ворсклу в 21 турі УПЛ
Вчора 19:56 428
Світоліна та Цуренко увійшли до складу збірної України на матч відбору Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 19:45 594
Прямі трансляції

Манчестер Сіті націлився на лідера Ньюкасла

Сьогодні 20:42 66 0
Манчестер Сіті націлився на лідера Ньюкасла
#Манчестер Сіті, #Ньюкасл

Джерело - AS.

Бразильський півзахисник Бруно Гімараес, який виступає в Ньюкаслі, влітку може опинитися в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє AS.

Керівництво "містян" готове активувати клаусулу гравця у 117 мільйонів євро, і розрахуватись із "сороками" трьома рівнозначними платежами.

Зазначається, що представники чемпіона Англії вже контактували з оточенням Бруно. Про відповідь футболіста наразі невідомо.

За інформацією джерела, Гімараесом також цікавиться ПСЖ, однак сам бразилець хотів би перейти в Барселону.

Нагадаємо, у матчі 28 туру АПЛ Ньюкасл поступився Челсі, вирішальний гол забив українець Михайло Мудрик.

Наразі "сороки" посідають 10 сходинку в турнірній таблиці, наступну гру вони проведуть проти Манчестер Сіті у чвертьфіналі Кубку Англії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Херсонський Дніпро зрівняв рахунок у серії 1/2 фіналу чемпіонату України Херсонський Дніпро зрівняв рахунок у серії 1/2 фіналу чемпіонату України 4712
Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса 17625 5
Циганков прибуде в розташування збірної України Циганков прибуде в розташування збірної України 585
Шевченко: Гєллєр думає, що футболісти – це його раби Шевченко: Гєллєр думає, що футболісти – це його раби 579
Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування Олімпійських ігор-2024 Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування Олімпійських ігор-2024 580
Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ 1151
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39376
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21905
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47210 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34484 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11273
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92551