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Стали відомі стартові склади на матч Кривбас - Колос

Сьогодні 17:23 116 0
Стали відомі стартові склади на матч Кривбас - Колос
ФК Колос
#Колос, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас прийматиме Колос у матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Стартові склади:

Кривбас: Кліщук, Бандейра, Беcкоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик, Іліч, Бізімана, Соса, Луньов, Прінс.

Запасні: Хома, Маханьков, Понєдєльнік, Сантіні, Татарков, Вакулко, Твердохліб, Микитишин, Задерака, Хомченовський, Кожушко, По

Колос: Фесюн, Цуріков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Топалов, Оріховський, Ільїн, Паулаускас.

Запасні: Горох, Мисак, Ємець, Чорноморець, Гончаренко, Кукош, Мілько, Криворучко, Салабай, Гусол, Безбородько, Рангел

Зазначимо, що початок матчу о 18:00, гру транслюватиме УПЛ-ТВ.

Нагадаємо, у минулому турі криворіжці переграли Оболонь, а клуб з Ковалівки поступився Шахтарю.

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