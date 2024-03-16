Стали відомі стартові склади на матч Кривбас - Колос

Джерело - Чемпіон.
Кривбас прийматиме Колос у матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги.
Стартові склади:
Кривбас: Кліщук, Бандейра, Беcкоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик, Іліч, Бізімана, Соса, Луньов, Прінс.
Запасні: Хома, Маханьков, Понєдєльнік, Сантіні, Татарков, Вакулко, Твердохліб, Микитишин, Задерака, Хомченовський, Кожушко, По
Колос: Фесюн, Цуріков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Топалов, Оріховський, Ільїн, Паулаускас.
Запасні: Горох, Мисак, Ємець, Чорноморець, Гончаренко, Кукош, Мілько, Криворучко, Салабай, Гусол, Безбородько, Рангел
Зазначимо, що початок матчу о 18:00, гру транслюватиме УПЛ-ТВ.
Нагадаємо, у минулому турі криворіжці переграли Оболонь, а клуб з Ковалівки поступився Шахтарю.