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Я підтримую своїх гравців, цього буде достатньо: Пушич - про те, чи буде вболівати за збірну України

Сьогодні 17:02 147 0
Я підтримую своїх гравців, цього буде достатньо: Пушич - про те, чи буде вболівати за збірну України
ФК Шахтар
#Збірна України з футболу, #Шахтар, #Маріно Пушич

Джерело - Шахтар.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич не буде вболівати за збірну України у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Проте він вважає, що українцям під силу перемогти свого суперника.

Про це наставник розповів пресслужбі клубу.

"Я завжди підтримую своїх футболістів. Неважливо, за кого вони грають, – я їх підтримую. Ось і все. Я не вболівальник, тож не коментуватиму інші матчі, це неправильно.

Гадаю, якщо скажу, що я підтримую всіх своїх гравців, цього буде достатньо. Сподіваюся, вони всі матимуть успіхи в національних збірних і допоможуть їм. А щодо цього матчу, вважаю, Україна має чудову команду, яка, безумовно, здатна перемогти в цій грі. Хоч маю сказати, що це лише один матч, до того ж виїзний", - сказав Пушич.

Нагадаємо, 21 березня збірна України проведе півфінальний поєдинок плей-оф відбору на Чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією.

Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Напередодні наставник збірної Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.

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