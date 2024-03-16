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УЄФА оголосила найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Сьогодні 13:02 92 0
УЄФА оголосила найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
#Атлетіко Мадрид, #Інтер, #Ліга чемпіонів, #Ян Облак

Джерело - Офіційний сайт УЄФА.

Воротар Атлетіко Ян Облак визнаний найкращим гравцем цього тижня в Лізі чемпіонів. 

Про це стало відомо з офіційного оголошення результатів голосування на офіційному сайті УЄФА. 

У матчі-відповіді проти Інтера словенський голкіпер зробив 3 сейви,  а в серії пенальті відбив удари Дейві Классена та Алексіса Санчеса. 

На нагороду також претендували воротар Арсенала Давід Рая, вінгер Боруссії Дортмунд Джейдон Санчо та захисник Барселони Пау Кубарсі. 

Рая допоміг "канонірам" виграти серію пенальті в Порту, Санчо забив переможний гол у ворота ПСВ, а Кубарсі став найкращим гравцем каталонців у матчі з Наполі. 

Всі чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів уже відомі. З результатами жеребкування можна ознайомитися за цим посиланням

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