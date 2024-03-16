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Трабзонспор відновив інтерес до гравця Шахтаря

Сьогодні 11:45 136 0
Трабзонспор відновив інтерес до гравця Шахтаря
#Марлон, #Трабзонспор, #Футбольні трансфери, #Шахтар Донецьк

Джерело - gunebakis.com.

28-річний центральний захисник Марлон, контракт якого належить Шахтарю, але який на правах Annexe 7 ФІФА виступає наразі за Флуміненсе, може перейти в турецький Трабзонспор.

Про це повідомляє Günebakış Haber.

"Бордово-сині" цікавилися оборонцем ще влітку 2022 року. Тоді на перепоні трансферу стала дружина футболіста, яка хотіла переїжджати до Туреччини.

У минулому сезоні бразильської Серії А він зіграв лише 15 матчів. Нинішня угода Марлона з Флуміненсе розрахована до 30 червня, після чого футболіст повинен буде повернутися до Шахтаря, якщо ФІФА не продовжить дію положення про легіонерів на період російсько-української війни.

Раніше Шахтар у товариському матчі зіграв результативну нічию з Карпатами.

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