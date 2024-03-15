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Карпати - Шахтар 2:2: огляд матчу

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Карпати - Шахтар 2:2: огляд матчу
#Карпати, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Карпати в товариському матчі зіграли внічию з донецьким Шахтарем.

Товариський матч

15 березня

Карпати (Львів) - Шахтар (Донецьк) 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 1 Костенко, 1:1 - 13 Траоре, 1:2 - 34 Траоре, 2:2 - 76 Аріельсон

Карпати: Кожухар (Ільющенков, 46), Саків (Булеза, 46), Бабогло (Місюк, 46), Векляк (Козік, 46), Полегенько (Романюк, 46), Костенко (Фетько, 46), Чех (Клименко, 46), Чачуа (Рябов, 46), Джаред (Підлепенець, 46), Хромей (Демченко, 46), Невес (Аріельсон, 46).

Шахтар: Рудько (Твардовський, 46), Гочолеішвілі, Назарина, Міроші, Педріньйо, Бондаренко (к) (Азаров, 46), Цуканов (Кевін, 46), Криськів (Удод, 70), Невертон, Келсі (Ющенко, 80), Траоре

Напередодні Шахтар здолав Колос у 20 турі УПЛ та очолив турнірну таблицю чемпіонату. Наступний матч донецький клуб зіграє 30 березня проти Оболоні.

Львів'яни також лідирують у чемпіонській групі Першої ліги, маючи 45 очок.  У другій частині Першої ліги "зелено-білі" стартують домашнім матчем проти СК Полтава. Базовий день проведення гри 23 березня.

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