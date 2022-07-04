Головне
Збірна України переграла Північну Македонію у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 20:53 402
Багатскіс: Перша чверть - найкраща для моїх команд у моєму житті
Вчора 22:55 165
Українка вперше увійшла до технічного комітету FINA зі стрибків у воду
Вчора 22:11 180
Динамо шукатиме нову команду для Супряги
Вчора 21:39 275
Бразилець Марлісон перейшов до Ворскли
Вчора 21:09 280
Палкін: CAS не може підтримати російську апеляцію на відсторонення від міжнародних змагань
Вчора 20:25 258
Айнтрахт цікавиться Довбиком
Вчора 18:24 275
Надія Кіченок програла в 1/8 фіналу парного Вімблдону
Вчора 17:55 286
Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного Вімблдону
Вчора 15:23 318
Арсенал оголосив про трансфер Жезуса
Вчора 10:51 300
Прямі трансляції

Трабзонспор зробив останню пропозицію по захиснику Шахтаря

Вчора 23:24 159 0
Турки готові орендувати Марлона з опцією викупу
Трабзонспор зробив останню пропозицію по захиснику Шахтаря
#Марлон, #Трабзонспор, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Чемпіон Туреччини Трабзонспор зробив останню пропозицію Шахтарю про перехід центрального захисника Марлона.

Про це повідомляє Sabah.

Бордово-блакитні хочуть орендувати 26-річного бразильця на сезон з опцією викупу.

Трабзонспор хоче отримати відповідь якнайшвидше, щоб мати можливість укомплектувати позицію центрбека іншим виконавцем, якщо угода не відбудеться.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор зробив Марлону неймовірно щедру пропозицію щодо особистого контракту, проте дружина футболіста не хоче переїжджати до Туреччини і воліла б повернутися до Італії.

В Італії інтерес до Марлона приписують Фіорентині, Монці та Сампдорії, але жодної конкретики від цих клубів щодо трансферного питання центрбека поки що немає.

Коментарі ()
Популярне зараз
Російські окупанти обікрали будинок легенди Динамо Російські окупанти обікрали будинок легенди Динамо 682
Визначився наступний тренер Металіста Визначився наступний тренер Металіста 807
Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО 878
Павелко назвав регіони, у яких планується розпочати чемпіонат України Павелко назвав регіони, у яких планується розпочати чемпіонат України 635
Журналіст Ящук: Дякую богу та великому диву Журналіст Ящук: Дякую богу та великому диву 533
Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО 1102
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 203291
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 245386
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24662
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 23246 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 15910
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3566