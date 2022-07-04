Турки готові орендувати Марлона з опцією викупу

Чемпіон Туреччини Трабзонспор зробив останню пропозицію Шахтарю про перехід центрального захисника Марлона.

Про це повідомляє Sabah.

Бордово-блакитні хочуть орендувати 26-річного бразильця на сезон з опцією викупу.

Трабзонспор хоче отримати відповідь якнайшвидше, щоб мати можливість укомплектувати позицію центрбека іншим виконавцем, якщо угода не відбудеться.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор зробив Марлону неймовірно щедру пропозицію щодо особистого контракту, проте дружина футболіста не хоче переїжджати до Туреччини і воліла б повернутися до Італії.

В Італії інтерес до Марлона приписують Фіорентині, Монці та Сампдорії, але жодної конкретики від цих клубів щодо трансферного питання центрбека поки що немає.