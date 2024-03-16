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Манчестер Юнайтед знайшов підсилення атаки в Динамо Загреб

Сьогодні 10:47 198 0
Манчестер Юнайтед знайшов підсилення атаки в Динамо Загреб
#Динамо Загреб, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед обдумує підсилення позиції центрального нападника.

Про це повідомляє index.hr, передає isport.ua.

Керівництво МЮ звернуло увагу на форварда Динамо Загреб Бруно Петковича. "Червоні дияволи" відправили скаутів для спостереження за гравцем на грі проти ПАОКа у Лізі конференцій.

У контракті 29-річного гравця не прописана клаусула, але хорватський клуб буде вимагати за нього 4-8 млн фунтів стерлінгів.

У сезоні-2023/24 Петкович забив 16 голів у 31 матчі та віддав 7 результативних передач. Він має досвід виступу за італійські клуби - Болонью та Верону. Також відіграв 34 гри за збірну Хорватії.

Раніше повідомлялося, що 16-річний захисник Металіста зацікавив Манчестер Юнайтед.

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