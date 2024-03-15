Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій з футболу.
До наступного етапу змагань вийшли ПАОК, Фенербахче, Фіорентина, Вікторія, Астон Вілла, Лілль, Брюгге та Олімпіакос.
ПАОК - Динамо (Загреб) 5:1 (3:0) (перший матч 0:2)
Голи: 1:0 - 27 Баба, 2:0 - 33 Сучич (авт), 3:0 - 42 Льямас, 3:1 - 49 Ходжа, 4:1 - 73 Куліеракіс, 5:1 - 88 Живкович (пен)
Фенербахче - Рояль Уніон 0:1 (0:0) (перший матч 3:0)
Гол: 0:1 - 68 Расмуссен
Фіорентина - Маккабі (Хайфа) 1:1 (0:0) (перший матч 4:3)
Голи: 1:0 - 59 Барак, 1:1 - 88 Халайлі
Астон Вілла - Аякс 4:0 (1:0) (перший матч 0:0)
Голи: 1:0 - 25 Воткінс, 2:0 - 60 Бейлі, 3:0 - 75 Дуран, 4:0 - 81 Діабі
Брюгге - Молде 3:0 (1:0) (перший матч 1:2)
Голи: 1:0 - 45+1 Ольсен, 2:0 - 48 Ольсен, 3:0 - 71 Скурас
Лілль - Штурм 1:1 (1:1) (перший матч 3:0)
Голи: 1:0 - 43 Сантос, 1:1 - 45+2 Бієрет
Маккабі (Тель Авів) - Олімпіакос 1:6 (0:3) (перший матч 4:1)
Голи: 0:1 - 10 Поденсе, 0:2 - 36 Фортуніс, 0:3- 45+3 Ель-Каабі, 1:3 - 57 Захаві (пен), 1:4 - 65 Ель-Каабі, 1:5 - 93 Йоветич, 1:6 - 103 Ель-Арабі
Своїх суперників у чвертьфіналі турніру команди дізнаються 15 березня.
Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).
Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.