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Астон Вілла розгромила Аякс, неймовірний камбек Олімпіакоса: результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій

Сьогодні 00:40 450 0
Астон Вілла розгромила Аякс, неймовірний камбек Олімпіакоса: результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій
#Астон Вілла, #Аякс, #Брюгге, #Лілль, #ПАОК, #Фенербахче, #Фіорентина, #Маккабі Тель-Авів, #Штурм Грац, #Маккабі Хайфа

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій з футболу.

До наступного етапу змагань вийшли ПАОК, Фенербахче, Фіорентина, Вікторія, Астон Вілла, Лілль, Брюгге та Олімпіакос.

Ліга конференцій
1/8 фіналу, матч-відповідь
14 березня

ПАОК - Динамо (Загреб) 5:1 (3:0) (перший матч 0:2)

Голи: 1:0 - 27 Баба, 2:0 - 33 Сучич (авт), 3:0 - 42 Льямас, 3:1 - 49 Ходжа, 4:1 - 73 Куліеракіс, 5:1 - 88 Живкович (пен)

Фенербахче - Рояль Уніон 0:1 (0:0) (перший матч 3:0)

Гол: 0:1 - 68 Расмуссен

Фіорентина - Маккабі (Хайфа) 1:1 (0:0) (перший матч 4:3)

Голи: 1:0 - 59 Барак, 1:1 - 88 Халайлі

Вікторія - Серветт 1:0 (0:0) - серія пенальті 3:1
(перший матч 0:0)

Астон Вілла - Аякс 4:0 (1:0) (перший матч 0:0)

Голи: 1:0 - 25 Воткінс, 2:0 - 60 Бейлі, 3:0 - 75 Дуран, 4:0 - 81 Діабі

Брюгге - Молде 3:0 (1:0) (перший матч 1:2)

Голи: 1:0 - 45+1 Ольсен, 2:0 - 48 Ольсен, 3:0 - 71 Скурас

Лілль - Штурм 1:1 (1:1) (перший матч 3:0)

Голи: 1:0 - 43 Сантос, 1:1 - 45+2 Бієрет

Маккабі (Тель Авів) - Олімпіакос 1:6 (0:3) (перший матч 4:1) 

Голи: 0:1 - 10 Поденсе, 0:2 - 36 Фортуніс, 0:3- 45+3 Ель-Каабі, 1:3 - 57 Захаві (пен), 1:4 - 65 Ель-Каабі, 1:5 - 93 Йоветич, 1:6 - 103 Ель-Арабі

Своїх суперників у чвертьфіналі турніру команди дізнаються 15 березня.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

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