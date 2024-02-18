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ПСЖ зацікавлений у підписанні Рашфорда

Парижани шукають заміну для Кіліана Мбаппе, який покине клуб влітку
Сьогодні 11:52 90 0
ПСЖ зацікавлений у підписанні Рашфорда
Фото: Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе, #Маркус Рашфорд

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ проявляє інтерес до нападника Манчестер Юнайтед та збірної Англії Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Парижани готові розглянути можливий трансфер англійця, якщо той захоче покинути Манчестер.

Керівництво французького клубу вважає, що Рашфорд знову може скористатися ситуацією, щоб підписати новий контракт з манкуніанцями на покращених умовах.

У нинішньому сезоні Рашфорд провів 29 матчів у всіх змагань. На рахунку англійського нападника 5 голів та 6 асистів.

Нагадаємо, ПСЖ шукає заміну для Кіліана Мбаппе, який покине клуб влітку.

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