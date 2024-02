ПСЖ проявляє інтерес до нападника Манчестер Юнайтед та збірної Англії Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Парижани готові розглянути можливий трансфер англійця, якщо той захоче покинути Манчестер.

Керівництво французького клубу вважає, що Рашфорд знову може скористатися ситуацією, щоб підписати новий контракт з манкуніанцями на покращених умовах.

Marcus Rashford is one name under consideration by PSG, as revealed last month. However, French champions will only move if they get an early and clear message he wants to leave #MUFC.



This is because PSG felt the most recent contact, prior to Rashford extending at Old… pic.twitter.com/GRa9b9D84d