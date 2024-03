Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має намір зіграти за збірну Франції на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X.

Understand Kylian Mbappe still plans to play at the Paris Olympics. This has been reiterated in talks with Real.



PSG still waiting for a full agreement between Mbappe and Real before finalising formal exit terms.⏳ pic.twitter.com/PTLeb84PgZ