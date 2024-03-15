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Мбаппе планує поїхати на Олімпійські ігри-2024 в Парижі

Сьогодні 19:17 143 2
Мбаппе планує поїхати на Олімпійські ігри-2024 в Парижі
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе, #Олімпійські ігри-2024

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має намір зіграти за збірну Франції на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X.

"Кіліан Мбаппе все ще планує зіграти на Олімпіаді в Парижі. Це було підтверджено в переговорах із Реалом. ПСЖ все ще чекає на підписання угоди між Мбаппе та Реалом, перш ніж фіналізувати офіційні умови його відходу", - написав Джейкобс.

Раніше повідомлялося, що Реал, який ще не оформив офіційно перехід Мбаппе, не захоче відпускати свого новачка на Олімпіаду.

Футбольний турнір на Іграх-2024 розпочнеться 24 липня, лише за 10 днів після фіналу Євро-2024, та триватиме до 11 серпня.

Зазначимо, що ПСЖ був зацікавлений у трансфері Лаутаро Мартінеса, який може замінити Кіліана Мбаппе.

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