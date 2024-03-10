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Скрипник: Для Гармаша немає авторитетів

Сьогодні 13:50 105 0
Скрипник: Для Гармаша немає авторитетів
#Денис Гармаш, #Металіст 1925, #Віктор Скрипник

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб Металіста 1925 не буде переховувати новачка команди Дениса Гармаша.

Про це повідомив головний тренер харківського клубу Віктор Скрипник у коментарі ТаТоТаке.

"Для таких хлопців, як Гармаш немає секретів у футболі. Він все прожив, все виграв. Для нього немає авторитетів – йому байдуже, з ким і де грати.

Я його перевиховувати не буду. Якби йому було 15 років чи 18, або 23 – я б починав розповідати, що ти коли-небудь в майбутньому будеш через це страждати. Але він уже такий – його не переробити. Отримує жовту – трохи відразу розпускається.

Він має авторитет, у спілкуванні дуже приємний і спокійний. Сам собі на думці, але такі нам потрібні", – сказав Скрипник.

Напередодні харківський клуб з Денисом у стартовому складі зіграв внічию із черкаським ЛНЗ (1:1). Наступний матч "жовто-сині" зіграють 16 березня проти львівського Руха.

Нагадаємо, Гармаш є вихованцем Динамо, за яке (з невеликими перервами) виступав із 2007 до 2023 року. До складу Металіста 1925 Денис 33-річний футболіст приєднався в січні на правах вільного агента, перед цим виступав за хорватський Осієк. 

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