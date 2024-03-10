Скрипник: Для Гармаша немає авторитетів

Тренерський штаб Металіста 1925 не буде переховувати новачка команди Дениса Гармаша.

Про це повідомив головний тренер харківського клубу Віктор Скрипник у коментарі ТаТоТаке.

"Для таких хлопців, як Гармаш немає секретів у футболі. Він все прожив, все виграв. Для нього немає авторитетів – йому байдуже, з ким і де грати.

Я його перевиховувати не буду. Якби йому було 15 років чи 18, або 23 – я б починав розповідати, що ти коли-небудь в майбутньому будеш через це страждати. Але він уже такий – його не переробити. Отримує жовту – трохи відразу розпускається.

Він має авторитет, у спілкуванні дуже приємний і спокійний. Сам собі на думці, але такі нам потрібні", – сказав Скрипник.