Скрипник: Для Гармаша немає авторитетів

Джерело - Чемпіон.
Тренерський штаб Металіста 1925 не буде переховувати новачка команди Дениса Гармаша.
Про це повідомив головний тренер харківського клубу Віктор Скрипник у коментарі ТаТоТаке.
"Для таких хлопців, як Гармаш немає секретів у футболі. Він все прожив, все виграв. Для нього немає авторитетів – йому байдуже, з ким і де грати.
Я його перевиховувати не буду. Якби йому було 15 років чи 18, або 23 – я б починав розповідати, що ти коли-небудь в майбутньому будеш через це страждати. Але він уже такий – його не переробити. Отримує жовту – трохи відразу розпускається.
Він має авторитет, у спілкуванні дуже приємний і спокійний. Сам собі на думці, але такі нам потрібні", – сказав Скрипник.
Напередодні харківський клуб з Денисом у стартовому складі зіграв внічию із черкаським ЛНЗ (1:1). Наступний матч "жовто-сині" зіграють 16 березня проти львівського Руха.
Нагадаємо, Гармаш є вихованцем Динамо, за яке (з невеликими перервами) виступав із 2007 до 2023 року. До складу Металіста 1925 Денис 33-річний футболіст приєднався в січні на правах вільного агента, перед цим виступав за хорватський Осієк.