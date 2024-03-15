Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Санчо

Манчестер Юнайтед вже вирішив майбутнє вінгера Джейдона Санчо, який виступає за Боруссію Дортмунд на правах оренди до кінця цього сезону.

Про це повідомляє Bild.

Керівництво англійського клубу не розглядає повернення гравця влітку та готове продати його за 35-40 млн фунтів. Така сума влаштує дортмундців, які хочуть оформити повноцінний трансфер футболіста.

Нагадаємо, що протягом першої половини сезону Санчо був відсторонений від команди через конфлікт з головним тренером Манчестер Юнайтед Еріком тен Гагом. Тому в січні він повернувся у Боруссію, де у десяти матчах забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Відзначимо, що вінгер вже виступав за дортмундців у період з 2017 до 2021 року, після чого перейшов у МЮ за 85 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зацікавився 16-річним гравцем Металіста. Скаути "червоних дияволів" спостерігали за футболістом.