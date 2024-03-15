Головне
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі
Вчора 21:18 10054 4
Різні сценарії з привабливою перспективою в Києві та Кривому Розі: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,86
Сьогодні 11:25 90
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція
Сьогодні 03:26 577
Матч Алькарас - Звєрєв у Індіан-Веллсі призупинили через нашестя бджіл
Сьогодні 01:20 617
Ліверпуль знищив Спарту, Бенфіка з Трубіним здолала Рейнджерс в 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:59 929
Костюк зіграє проти першої ракетки світу в півфіналі Індіан-Веллса
Вчора 23:29 671
Визначився транслятор матчу Боснія і Герцеговина - Україна
Вчора 19:43 1504
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Вчора 16:26 13166
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Вчора 15:05 4080
Інтер Маямі з Кривцовим обіграв Нашвілл у 1/8 Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
Вчора 08:57 681
Прямі трансляції

Костюк: Світ не розуміє, як швидко все може змінитися

Сьогодні 10:37 156 0
Костюк: Світ не розуміє, як швидко все може змінитися
#Марта Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) продовжує нагадувати світові про війну в Україні після своїх матчів. 

- Після фіналу в Сан-Дієго ви зробили кілька дуже зворушливих коментарів, чудових коментарів. Чи не могли б ви трохи розповісти про це? У вас вдома, як і раніше, багато страху? Чи сприймають люди це вже як належне? Чи сприймає світ це як належне? І, нарешті, Ви розчаровані тим, що моя країна не змогла надати Вам велику допомогу?

- Гарне запитання. Звичайно, ніколи не знаєш, що трапиться завтра. Я думаю, що всі люди це відчувають, але ми [українці] відчуваємо це трішечки більше, тому що наші життя ніби не в наших руках. Ми не можемо контролювати ситуацію. Чесно кажучи, я не можу говорити за людей, які живуть в Україні, тому що я там не живу. Я просто кілька разів приїжджала в гості. І я відчуваю, що люди вже просто... ну, розумієте, це дуже виснажливо і важко - жити в таких умовах роками. Це просто вимотує всіх.

Мені здається, що світ не розуміє, як швидко все може змінитися. Ви знаєте, ви думаєте, що рахунок 6:0, 3:0, але насправді все набагато ближче, розумієте. Мені здається, я так відчуваю, що я роблю все що можу, щоб... принаймні скрізь, де я можу на щось вплинути. Але, знаєте, все одно в тебе залишається відчуття, що цього недостатньо, що я маю робити більше, що я ще щось можу зробити і так далі, і ти намагаєшся говорити з людьми. Але дуже важко зрозуміти, що ми переживаємо, скільки всього було порушено, скільки меморандумів і всього того, що нам обіцяли. 

Знаєте, це просто боляче переживати. Очевидно, що це дуже гарний урок для всієї країни - покладатися на себе і бути дуже люб'язними з усіма, але насамперед думати про себе. Я дуже сподіваюся, що люди просто... ну, знаєте, просто сприймуть це... це дуже серйозна тема для розмови, але багато речей відбуваються не просто так. Я просто сподіваюся, що ми зможемо винести якомога більше уроків, щоб це ніколи не повторилося.

Сподіваюся, ми зможемо отримати більше допомоги з різних куточків світу. Це теж було б чудово, - сказала Костюк. 

Нагадаємо, у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі Марта не залишила шансів росіянці Анастасії Потаповій. Ім’я наступної суперниці Костюк вже відоме

Коментарі ()
Популярне зараз
Сосновський звинуватив Продивуса у розвалі українського боксу Сосновський звинуватив Продивуса у розвалі українського боксу 18858
Ф'юрі розкрив ім'я свого спаринг-партнера до бою з Усиком Ф'юрі розкрив ім'я свого спаринг-партнера до бою з Усиком 10578
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи 28975 2
Український тренер-утікач уже працює в Маямі Український тренер-утікач уже працює в Маямі 20621
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі 10054 4
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі 13166
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39334
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37466
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25505
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64636
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34455 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80555