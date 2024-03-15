Костюк: Світ не розуміє, як швидко все може змінитися

Українська тенісистка Марта Костюк (32) продовжує нагадувати світові про війну в Україні після своїх матчів.

- Після фіналу в Сан-Дієго ви зробили кілька дуже зворушливих коментарів, чудових коментарів. Чи не могли б ви трохи розповісти про це? У вас вдома, як і раніше, багато страху? Чи сприймають люди це вже як належне? Чи сприймає світ це як належне? І, нарешті, Ви розчаровані тим, що моя країна не змогла надати Вам велику допомогу?

- Гарне запитання. Звичайно, ніколи не знаєш, що трапиться завтра. Я думаю, що всі люди це відчувають, але ми [українці] відчуваємо це трішечки більше, тому що наші життя ніби не в наших руках. Ми не можемо контролювати ситуацію. Чесно кажучи, я не можу говорити за людей, які живуть в Україні, тому що я там не живу. Я просто кілька разів приїжджала в гості. І я відчуваю, що люди вже просто... ну, розумієте, це дуже виснажливо і важко - жити в таких умовах роками. Це просто вимотує всіх.

Мені здається, що світ не розуміє, як швидко все може змінитися. Ви знаєте, ви думаєте, що рахунок 6:0, 3:0, але насправді все набагато ближче, розумієте. Мені здається, я так відчуваю, що я роблю все що можу, щоб... принаймні скрізь, де я можу на щось вплинути. Але, знаєте, все одно в тебе залишається відчуття, що цього недостатньо, що я маю робити більше, що я ще щось можу зробити і так далі, і ти намагаєшся говорити з людьми. Але дуже важко зрозуміти, що ми переживаємо, скільки всього було порушено, скільки меморандумів і всього того, що нам обіцяли.

Знаєте, це просто боляче переживати. Очевидно, що це дуже гарний урок для всієї країни - покладатися на себе і бути дуже люб'язними з усіма, але насамперед думати про себе. Я дуже сподіваюся, що люди просто... ну, знаєте, просто сприймуть це... це дуже серйозна тема для розмови, але багато речей відбуваються не просто так. Я просто сподіваюся, що ми зможемо винести якомога більше уроків, щоб це ніколи не повторилося.

Сподіваюся, ми зможемо отримати більше допомоги з різних куточків світу. Це теж було б чудово, - сказала Костюк.

Нагадаємо, у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі Марта не залишила шансів росіянці Анастасії Потаповій. Ім’я наступної суперниці Костюк вже відоме.