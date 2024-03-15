Ніколи не бачив нічого подібного на тенісному корті: Алькарас розповів про вторгнення бджіл

Під час чвертьфінального матчу BNP Paribas Open між Карлосом Алькарасом (2) та Александром Зверєвим (6), сталося нашестя бджіл.

Алкарас, який у підсумку здобув перемогу з рахунком 6:3, 6:1, поділився враженнями від цієї події.

"Це було дивно, я ніколи не бачив нічого подібного на тенісному корті. Коли ми пішли з корту, ми спостерігали за нашестям бджіл по телевізору і сміялися з цього. Для мене це було весело. Матч запам’ятається нашестям бджіл, а не тенісом.

Після повернення на корт я намагався не думати про бджіл, а зосередитися на грі. Я дуже задоволений рівнем, на якому граю. Суперник не знає, що буде далі. Такий мій стиль, моя гра", - сказаав Алькарас.