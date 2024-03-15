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Ніколи не бачив нічого подібного на тенісному корті: Алькарас розповів про вторгнення бджіл

Сьогодні 09:31 91 0
Ніколи не бачив нічого подібного на тенісному корті: Алькарас розповів про вторгнення бджіл
#Алькарас, #Зверєв

Джерело - ATP Tour.

Під час чвертьфінального матчу BNP Paribas Open між Карлосом Алькарасом (2) та Александром Зверєвим (6), сталося нашестя бджіл

Алкарас, який у підсумку здобув перемогу з рахунком 6:3, 6:1, поділився враженнями від цієї події. 

"Це було дивно, я ніколи не бачив нічого подібного на тенісному корті. Коли ми пішли з корту, ми спостерігали за нашестям бджіл по телевізору і сміялися з цього. Для мене це було весело. Матч запамятається нашестям бджіл, а не тенісом. 

Після повернення на корт я намагався не думати про бджіл, а зосередитися на грі. Я дуже задоволений рівнем, на якому граю. Суперник не знає, що буде далі. Такий мій стиль, моя гра", - сказаав Алькарас. 

Карлос помстився Зверєву за поразки у чвертьфіналі Australian Open та на Підсумковому турнірі ATP. У півфіналі іспанець зіграє з чинним переможцем австралійського мейджору Янніком Сіннером. Матч відбудеться 16 березня. Початок - не раніше 21:00. 

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