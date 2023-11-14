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Зверєв обіграв Алькараса: результати Підсумкового турніру ATP

Сьогодні 10:30 193 0
Зверєв обіграв Алькараса: результати Підсумкового турніру ATP

Джерело - Чемпіон.

У Турині відбулись матчі групового етапу на Підсумковому турнірі ATP.

Представник Німеччини Олександр Звєрєв обіграв іспанця Карлоса Алькараса, а росіянин Данило Медвєдєв переміг свого співвітчизника Андрія Рубльова.

У півфінал вийдуть гравці, які займуть два перші місця у групах.

Nitto ATP Finals

Турин, Італія

Призовий фонд – $15 000 000 

Хард

Груповий етап, Перший тур

Олександр Звєрєв (Німеччина) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 6:7(3), 6:3, 6:4

Данило Медвєдєв – Андрій Рубльов – 2:0, 6:4, 6:2

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