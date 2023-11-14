Зверєв обіграв Алькараса: результати Підсумкового турніру ATP

Джерело - Чемпіон.
У Турині відбулись матчі групового етапу на Підсумковому турнірі ATP.
Представник Німеччини Олександр Звєрєв обіграв іспанця Карлоса Алькараса, а росіянин Данило Медвєдєв переміг свого співвітчизника Андрія Рубльова.
У півфінал вийдуть гравці, які займуть два перші місця у групах.
Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Призовий фонд – $15 000 000
Хард
Груповий етап, Перший тур
Олександр Звєрєв (Німеччина) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 6:7(3), 6:3, 6:4
Данило Медвєдєв – Андрій Рубльов – 2:0, 6:4, 6:2