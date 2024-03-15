Новачок Шахтаря повернувся до тренувань у загальній групі

Джерело - Шахтар.

Бразильський півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес повернувся до тренувань у загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець отримав пошкодження в матчі збірної Бразилії U-23 на початку лютого, і до цього моменту займався за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, новачок "гірників" - вихованець Васку да Гама, за першу команду якого дебютував у липні 2022 року й загалом провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м’ячі та віддавши 3 асисти.

Гомес підписав контракт із Шахтарем у кінці січня цього року.

Нещодавно донецький клуб переміг Минай у матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги. Наступну гри "гірники" проведуть 30 березня проти Оболоні.