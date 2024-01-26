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Шахтар оголосив про трансфер Гомеса

Шахтар підписав бразильського хавбека
Сьогодні 20:10 231 0
Шахтар оголосив про трансфер Гомеса
#Гомес, #Футбольні трансфери, #Шахтар Донецьк

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар оголосив про підписання півзахисника Васко да Гама Марлона Гомеса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний гравець отримав контракт на 5 років.

Новачок гірників - вихованець Васку да Гама, за першу команду якого дебютував у липні 2022 року й загалом провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м’ячі та віддавши 3 асисти.

Має в активі виступи за збірні Бразилії від U-16 до U-23. Наразі у складі збірної Бразилії U-23 бере участь у відбірковому турнірі на Олімпійські ігри.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу складе 12 мільйонів євро

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