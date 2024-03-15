Захисник Вереса закінчуватиме сезон у Першій лізі

Джерело - Верес.

Захисник рівненського Вереса Данил Хондак перейшов на правах оренди до Чернігова з Першої ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що гравець гратиме у новому клубі до кінця поточного сезону. Футболіст доєднався до "червоно-чорних" у січні минулого року. За цей час він провів 5 матчів та відзначився 1 результативним ударом.

Додамо, що ФК Чернігів перебуває на передостанньому місці у групі вибування.

Нагадаємо, у минулому турі Верес поступився київському Динамо. Наразі клуб посідає 15 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Нещодавно ще один гравець рівненської команди приєднався до клубу ПФЛ на правах оренди.