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Захисник Вереса закінчуватиме сезон у Першій лізі

Сьогодні 08:08 128 0
Захисник Вереса закінчуватиме сезон у Першій лізі
УПЛ
#Верес, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Чернігів

Джерело - Верес.

Захисник рівненського Вереса Данил Хондак перейшов на правах оренди до Чернігова з Першої ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що гравець гратиме у новому клубі до кінця поточного сезону. Футболіст доєднався до "червоно-чорних" у січні минулого року. За цей час він провів 5 матчів та відзначився 1 результативним ударом.

Додамо, що ФК Чернігів перебуває на передостанньому місці у групі вибування.

Нагадаємо, у минулому турі Верес поступився київському Динамо. Наразі клуб посідає 15 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Нещодавно ще один гравець рівненської команди приєднався до клубу ПФЛ на правах оренди.

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