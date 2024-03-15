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Чорноморець підписав досвідченого опорника

Сьогодні 07:46 148 0
Чорноморець підписав досвідченого опорника
#Полісся, #Чорноморець, #Владислав Огіря

Джерело - Фейсбук Чорноморця.

Одеський Чорноморець підписав опорного півзахисника Владислава Огірю, який у до цього виступав за Полісся.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що гравець перейшов до одеситів у статусі вільного агента. Умови контракту не розголошуються.

Нагадаємо, Огіря захищав кольори житомирського клубу з літа 2021 року. У поточному сезоні він провів 14 матчів у всіх турнірах.

Хавбек раніше також виступав у складі Зорі, Арсенала (Біла Церква), Олімпіка, Олександрії, казахстанського Іртиша і Десни.

Огіря розірвав контракт з Поліссям на початку березня.

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