Чорноморець підписав досвідченого опорника

Джерело - Фейсбук Чорноморця.

Одеський Чорноморець підписав опорного півзахисника Владислава Огірю, який у до цього виступав за Полісся.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що гравець перейшов до одеситів у статусі вільного агента. Умови контракту не розголошуються.

Нагадаємо, Огіря захищав кольори житомирського клубу з літа 2021 року. У поточному сезоні він провів 14 матчів у всіх турнірах.

Хавбек раніше також виступав у складі Зорі, Арсенала (Біла Церква), Олімпіка, Олександрії, казахстанського Іртиша і Десни.

Огіря розірвав контракт з Поліссям на початку березня.