Чорноморець підписав досвідченого опорника

Джерело - Фейсбук Чорноморця.
Одеський Чорноморець підписав опорного півзахисника Владислава Огірю, який у до цього виступав за Полісся.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначимо, що гравець перейшов до одеситів у статусі вільного агента. Умови контракту не розголошуються.
Нагадаємо, Огіря захищав кольори житомирського клубу з літа 2021 року. У поточному сезоні він провів 14 матчів у всіх турнірах.
Хавбек раніше також виступав у складі Зорі, Арсенала (Біла Церква), Олімпіка, Олександрії, казахстанського Іртиша і Десни.
Огіря розірвав контракт з Поліссям на початку березня.