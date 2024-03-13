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Тренер Чорноморця не повернувся зі зборів і втік за кордон

Касьяненко вирушив до США
Сьогодні 22:24 185 0
Тренер Чорноморця не повернувся зі зборів і втік за кордон
#Чорноморець

Джерело - sport.ua.

Тренер з фізпідготовки одеського Чорноморця Ігор Касьяненко не повернувся зі зборів у Туреччині.

Про це повідомляє Sport.ua.

Провівши в Одесі рівно два роки, на початку січня він разом з командою "моряків" вирушив на тренувальний збір до Туреччини, звідки не став повертатися на Батьківщину.

Свою роботу в Чорноморці Касьяненко припинив заради подальшої втечі за океан. На відміну від решти членів одеської команди, які не нехтували виданим Міністерством молоді та спорту дозволу на виїзд за кордон під час військового стану в Україні, уродженець Луганська вирушив до США. У цій країні втікач має наміри "кинути якір" разом зі своєю сім’єю у тепленькому Маямі. Однак поки що Ігор Касьяненко кинув тінь на одеський клуб, де впродовж двох років мав довіру колег.

У справі його втечі з України триває розслідування. У ФК "Чорноморець" утримуються від будь-яких коментарів щодо вищезгаданої ситуації і закінчення перевірки даного факту.

Раніше двоє колишніх представників жіночого футбольного клубу Кривбас, SMM-спеціаліст Роман Лопатін та фотограф Роман Медведєв не повернулись в Україну після матчів Ліги чемпіонів у Швеції.

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