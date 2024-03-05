Полісся розірвало контракт із досвідченим півзахисником

Джерело - Чемпіон.

Полісся припинило співпрацю з півзахисником Владиславом Огірею.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду з 33-річним футболістом розірвали за обопільною згодою сторін.

Огіря став гравцем "вовків" у 2021 році. За цей час відіграв 44 матчі та виграв чемпіонство у Першій лізі.

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Напередодні житомирське Полісся поступилося черкаському ЛНЗ. Наразі житомирський клуб посідає п'яте місце у турнірній таблиці з 33 очками в активі.

Наступний матч команда зіграє 9 березня проти Олександрії. Початок о 15:30 за київським часом.