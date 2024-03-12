Клуб УПЛ підписав легіонера

Джерело - Чемпіон.

Черкаський ЛНЗ підписав вінгера Ейнела Соареша, який до цього виступав за Тренчин.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Зазначається, що новачок УПЛ заплатив за гравця 250 тисяч євро.У поточному сезоні 25-річний футболіст зіграв за словацький клуб 23 матчі, забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що у межах 20 туру УПЛ ЛНЗ зіграв унічию з харківським Металістом 1925 (1:1). Наразі клуб посідає 9 сходинку в турнірній таблиці. Наступну гру команда проведе 12 березня проти Дніпра-1.

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