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Дівоча збірна України поступилась Нідерландам на старті відбору Євро-2024

Вчора 23:43 175 0
Дівоча збірна України поступилась Нідерландам на старті відбору Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Дівоча збірна України U-17 поступилась Нідерландам у першому турі відбіркового раунду Євро-2024 з футболу.

Матч завершився з рахунком 0:4.

Наступний поєдинок кваліфікації українки зіграють проти команди Іспанії. Гра відбудеться 17 березня, початок - о 20:00 за київським часом.

Євро-2024 (WU-17)
Другий раунд відбору, група А5
14 березня

Україна (WU-17) — Нідерланди (WU-17) 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 1 Гюйсман, 0:2 - 44 Ренфурм, 0:3 - 45+1 Зюйдберг, 0:4 - 59 Івенс (пен)

Україна (WU-17): Сахно, Ігнатенко, Вершняк, Савка, Масловська, Савкіна, Авраменко, Гладун (Жигадло, 90+2), Мигаль (Купцова, 87), Коновалова (Артеменко, 70), Марценюк.

Нідерланди (WU-17): ван дер Вліт, Алгра (Уденампсен, 46), Конінк (Вірельтс, 67), Бургерс, Купман, Шольтен (Веркухен, 87), Ренфурм, Івенс, Зюйдберг (Бурбум, 78), Лонт, Гюйсман.

Попереджені: Савка (19), Ігнатенко (49) — Зюйдберг (66).

Відзначимо, що в іншому матчі групи Іспанія обіграла Туреччину (9:0). Лише переможець квартету здобуде путівку в фінал турніру.  

Фінальна частина чемпіонату Європи-2024 відбудеться у Швеції 5-18 травня.

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