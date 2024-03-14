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Огіря відхилив пропозицію клубу УПЛ

Гравець перебуває у статусі вільного агента
Сьогодні 21:19 85 0
Огіря відхилив пропозицію клубу УПЛ
#Полісся, #СК Дніпро-1, #Владислав Огіря

Джерело - FCDNIPRO.com.

Колишній півзахисник житомирського Полісся Владислав Огіря не бажає переходити до СК Дніпро-1.

Про це повідомляє FCDNIPRO.com.

Футболіст минулого тижня залишив Полісся і нині перебуває у статусі вільного агента.

Раніше Дніпро-1 бачив у досвідченому хавбеку гравця, який може підсилити дніпровську команду.

Огіря приєднався до Полісся влітку 2021 року. Всього він провів 44 матчі за житомирський клуб і зробив вагомий внесок у здобуття чемпіонського трофея Першої ліги. Цього сезону футболіст зіграв 14 матчів.

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