Огіря відхилив пропозицію клубу УПЛ

Гравець перебуває у статусі вільного агента

Колишній півзахисник житомирського Полісся Владислав Огіря не бажає переходити до СК Дніпро-1.

Про це повідомляє FCDNIPRO.com.

Футболіст минулого тижня залишив Полісся і нині перебуває у статусі вільного агента.

Раніше Дніпро-1 бачив у досвідченому хавбеку гравця, який може підсилити дніпровську команду.

Огіря приєднався до Полісся влітку 2021 року. Всього він провів 44 матчі за житомирський клуб і зробив вагомий внесок у здобуття чемпіонського трофея Першої ліги. Цього сезону футболіст зіграв 14 матчів.