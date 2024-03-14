Джерело - Footboom.

Півзахисник Владислав Огіря, який раніше залишив Полісся, може продовжити кар'єру в СК Дніпро-1.

Про це повідомляє Footboom.

Клуб з Дніпра після від'їзду легіонерів відчуває великі кадрові проблеми.

Огіря захищав кольори житомирського клубу з літа 2021 року. У поточному сезоні він провів 14 матчів у всіх турнірах, без результативних дій.

Хавбек раніше також виступав у складі Зорі, Арсенала (Біла Церква), Олімпіка, Олександрії, казахстанського Іртиша і Десни.

Портал Transfermarkt оцінює досвідченого гравця у 200 тисяч євро.