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Український тренер-утікач уже працює в Маямі

Сьогодні 14:13 785 0
Український тренер-утікач уже працює в Маямі

Джерело - Чемпіон.

Тренер Ігор Касьяненко, який не повернувся зі зборів Чорноморця в Туреччині, працевлаштувався в Маямі, США.

Про це стало відомо з Instagram-сторінок футбольного клубу Дейд Каунті та самого Касьяненка.

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Допис, поширений Dade County Football Club (@dadecountyfc)

5 березня Дейд Каунті оголосив про початок нової тренувальної програми для гравців віком до 23 років "під керівництвом коуча світового класу Ігоря Касьяненка".

Окрім того, три дні тому Касьяненко опублікував відео з тренування.

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Допис, поширений Kasianenko Igor (@galeodor)

Нагадаємо, що Касьяненко працював у Чорноморці тренером із фізпідготовки з початку 2022 року. Після того, як стало відомо про втечу фахівця, одеський клуб виступив з офіційною заявою.

Зазначимо, раніше двоє колишніх представників жіночого футбольного клубу Кривбас, SMM-спеціаліст Роман Лопатін та фотограф Роман Медведєв не повернулись до України після матчів Ліги чемпіонів у Швеції.

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