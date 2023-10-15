Два працівники Кривбаса не повернулися в Україну після виїзного матчу жіночої Ліги чемпіонів

Представники криворізького клубу зникли за кордоном після ігор у Швеції

Джерело - Чемпіон.

Два працівники Кривбаса не повернулися в Україну після виїзду команди до Швеції на матчі жіночої Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє KDK.

SMM-фахівець Роман Лопатін і фотограф Роман Медведєв були у складі делегації клубу та зникли за кордоном. Перший раніше також працював пресаташе у донецькому Олімпіку.

Зазначається, що Кривбас цій втечі ніяк не сприяв. Навпаки, після інциденту криворізький клуб звертався до поліції, Міністерства молоді та спорту та до прикордонників.

Матчі Кривбаса в жіночій Лізі чемпіонів відбулися 6 та 9 вересня. Спочатку українська команда у кваліфікації програла Парижу 0:4, а потім поступилася 0:3 у втішному поєдинку Лінчепінгу. Обидва матчі були зіграні в Швеції.

Раніше футболіст Шахтаря U-19 зник після виїзного матчу проти Антверпена, ймовірно, втікши в росію.