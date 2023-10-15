Головне
Андріюк — про перемогу над Павелком у суді: "Не намагайся заткнути рота іншому, бо сам можеш потрапити в СІЗО"
Сьогодні 17:04 361
Збірна Грузії розгромила Кіпр: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 18:11 213
Золота ера Дніпра
Сьогодні 18:05 3064
Інгулець переміг Діназ, Карпати та Прикарпаття зіграли внічию: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 16:56 780
Сокіл розгромлений Ференцварошем у третьому турі Континентального кубка
Сьогодні 16:54 318
Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 14:52 347
Тренер NAVI замінить S1mple на IEM Sydney 2023
Сьогодні 14:45 213
Алімханули достроково переміг Гултьєрі в об'єднавчому поєдинку
Сьогодні 13:18 257
Україна та Італія продовжують боротьбу за друге місце в групі C: турнірна таблиця
Сьогодні 12:17 814
Звєров: Буде конгрес, на якому призначать нового президента УАФ
Сьогодні 11:54 631
Прямі трансляції

Два працівники Кривбаса не повернулися в Україну після виїзного матчу жіночої Ліги чемпіонів

Представники криворізького клубу зникли за кордоном після ігор у Швеції
Сьогодні 16:39 461 1
Два працівники Кривбаса не повернулися в Україну після виїзного матчу жіночої Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Два працівники Кривбаса не повернулися в Україну після виїзду команди до Швеції на матчі жіночої Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє KDK.

SMM-фахівець Роман Лопатін і фотограф Роман Медведєв були у складі делегації клубу та зникли за кордоном. Перший раніше також працював пресаташе у донецькому Олімпіку.

Зазначається, що Кривбас цій втечі ніяк не сприяв. Навпаки, після інциденту криворізький клуб звертався до поліції, Міністерства молоді та спорту та до прикордонників.

Матчі Кривбаса в жіночій Лізі чемпіонів відбулися 6 та 9 вересня. Спочатку українська команда у кваліфікації програла Парижу 0:4, а потім поступилася 0:3 у втішному поєдинку Лінчепінгу. Обидва матчі були зіграні в Швеції.

Раніше футболіст Шахтаря U-19 зник після виїзного матчу проти Антверпена, ймовірно, втікши в росію.

Коментарі ()
Популярне зараз
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО 7130
Італія розгромила Мальту, Литва переграла Болгарію: результати кваліфікації Євро-2024 Італія розгромила Мальту, Литва переграла Болгарію: результати кваліфікації Євро-2024 2079
Україна - Північна Македонія 2:0: огляд матчу Україна - Північна Македонія 2:0: огляд матчу 1960
Карпати - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1146
Караваєв пояснив диво-гол у ворота Північної Македонії Караваєв пояснив диво-гол у ворота Північної Македонії 2537
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 3064
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21270
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 55195
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 52707
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 32145
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3664
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12704 1