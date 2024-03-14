Український тренер-утікач уже працює в Маямі

Джерело - Чемпіон.
Тренер Ігор Касьяненко, який не повернувся зі зборів Чорноморця в Туреччині, працевлаштувався в Маямі, США.
Про це стало відомо з Instagram-сторінок футбольного клубу Дейд Каунті та самого Касьяненка.
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5 березня Дейд Каунті оголосив про початок нової тренувальної програми для гравців віком до 23 років "під керівництвом коуча світового класу Ігоря Касьяненка".
Окрім того, три дні тому Касьяненко опублікував відео з тренування.
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Нагадаємо, що Касьяненко працював у Чорноморці тренером із фізпідготовки з початку 2022 року. Після того, як стало відомо про втечу фахівця, одеський клуб виступив з офіційною заявою.
Зазначимо, раніше двоє колишніх представників жіночого футбольного клубу Кривбас, SMM-спеціаліст Роман Лопатін та фотограф Роман Медведєв не повернулись до України після матчів Ліги чемпіонів у Швеції.