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Сидорчук майстерним ударом злету забив свій перший гол за Вестерло

В Динамо він теж любив пробивати по воротах, атакуючи другим темпом
Сьогодні 22:07 Андрій Дунець 354 0
Сидорчук майстерним ударом злету забив свій перший гол за Вестерло
#Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Сергій Сидорчук записав на свій рахунок дебютний гол за Вестерло в матчі 13-го туру бельгійської Ліги Жупіле проти Левена.

На 69-й хвилині гри ексдинамівець зіграв на підбиранні на куті штрафного майданчика й щільно пробив першим дотиком.

Вийшов дуже ефектний з естетичного погляду м'яч, який установив підсумковий рахунок у зустрічі - 2:0.

Відео

Нагадаємо, Сидорчук перейшов до Вестерло на початку вересня після 12 сезонів у київському Динамо. Угоду з українцем було укладено до літа 2026 року.

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