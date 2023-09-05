Джерело - ФК Динамо.

Динамо погодилося на перехід капітана першої команди Сергія Сидорчука у клуб бельгійського чемпіонату Вестерло.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Півзахисник звернувся до клубу з проханням про можливість цього трансферу. Враховуючи його заслуги перед Динамо, наш клуб пішов на зустріч гравцеві та уклав угоду з бельгійською стороною.

Протягом років Сергій Сидорчук був провідним гравцем та капітаном команди. У його активі 327 матчів та 21 гол в усіх турнірах за Динамо.

З Динамо Сергій виграв 3 титули чемпіона країни, 3 національні Кубки та 3 Суперкубки країни. В активі Сидорчука символічні 50 капітанських матчів у єврокубках - це другий показник в історії клубу за часів незалежності.