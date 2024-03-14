Джерело - Football Italia.
Інтер робив багато помилок у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетико (2:1, пен. 3:2).
Про це розповів головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Інздагі.
"Клуб та вся родина Інтера розчаровані, але я сказав хлопцям, що вони повинні пишатися тим шляхом, який вони пройшли. Ми не програвали у 8 матчах та, очевидно, нам слід було грати краще в певних моментах. Гра була в наших руках, але ми робили багато помилок, і це мало значення. Ми могли зробити більше в першому матчі, але тут нам слід було довше утримувати лідерство, яке дав нам Дімарко.
Замість цього ми дозволили їм відразу повернутися в гру. Це надихнуло Атлетико та їхніх фанатів. Інтер не звик програвати. Програвати боляче, вихід в 1/4 був у наших руках. Проте я дуже пишаюся тим, що треную цю команду. Ми усі розчаровані, але попереду ще 10 ігор в Серії А, і ми хочемо досягти дуже важливої мети", – сказав Індзагі.
Зазначимо, що після завершальних матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24 визначились усі чвертьфіналісти турніру.