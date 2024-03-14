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ПСЖ та Барселона можуть поборотися за вінгера Ліверпуля

Сьогодні 11:26 127 0
ПСЖ та Барселона можуть поборотися за вінгера Ліверпуля
#Барселона, #Ліверпуль, #ПСЖ, #Луїс Діас

Джерело - El Pais.

Півзахисник Ліверпуля Луїс Діас може змінити команду влітку.

Про це повідомляє El Pais.

У підписанні 27-річного вінгера зацікавлені ПСЖ та Барселона. Парижани шукають заміну Кіліану Мбаппе, який влітку покине клуб на правах вільного агента.

За інформацією видання, ймовірність переходу Діаса в Барселону невисока через те, що каталонський клуб має фінансові труднощі.

У сезоні 2023/2024 колумбійський півзахисник провів за Ліверпуль 38 матчів, забив 11 голів та віддав 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль побореться з Манчестер Юнайтед за півзахисника Вулвергемптона.

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