Клуб може посилити лінію атаки

Джерело - Чемпіон.

Французький ПСЖ бажає підписати колумбійського легіонера Ліверпуля Луїса Діаса.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Хоукінс.

Діасом цікавляться також Мілан та Барселона. Англійці наразі ще не визначились з сумою, яку хотіли б отримати за одного зі своїх основних гравців, проте, є інформація щодо того, ким його можуть замінити.

Мерсисайдці зацікавлені в гравцеві Вулвергемптона Педро Нету, який проводить наразі один зі своїх кращих сезонів, забивши 3 м'ячі та віддавши 11 асистів в 23 матчах.

Діас у складі Ліверпуля провів 38 поєдинків в усіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.

🚨Le PSG est bien interessé par Luis Díaz 🇨🇴



🔹Il est dans une short list qui n’est pas encore complète



⚠️ Le Colombien a été proposé par Antero Henrique et ne fait pas l’unanimité en interne



🔹Paris cherche en priorité un joueur dans le couloir gauche comme révélé @RMCsport pic.twitter.com/IXf8xxmZE8 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 13, 2024

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зацікавлений у трансфері Лаутаро Мартінеса, який повинний стати заміною для Кіліана Мбаппе.