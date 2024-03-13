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ПСЖ хоче підписати Діаса

Клуб може посилити лінію атаки
Сьогодні 19:14 147 0
ПСЖ хоче підписати Діаса
#Ліверпуль, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Французький ПСЖ бажає підписати колумбійського легіонера Ліверпуля Луїса Діаса.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Хоукінс.

Діасом цікавляться також Мілан та Барселона. Англійці наразі ще не визначились з сумою, яку хотіли б отримати за одного зі своїх основних гравців, проте, є інформація щодо того, ким його можуть замінити.

Мерсисайдці зацікавлені в гравцеві Вулвергемптона Педро Нету, який проводить наразі один зі своїх кращих сезонів, забивши 3 м'ячі та віддавши 11 асистів в 23 матчах.

Діас у складі Ліверпуля провів 38 поєдинків в усіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зацікавлений у трансфері Лаутаро Мартінеса, який повинний стати заміною для Кіліана Мбаппе.

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