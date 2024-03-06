Джерело - Чемпіон.
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що нападник команди Кіліан Мбаппе покине парижан найближчим часом.
Слова іспанського фахівця цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Очевидно, що найближчим часом Кіліана Мбаппе тут не буде, тому нам доведеться тестувати тактику з іншими гравцями", - сказав Енріке.
🚨🇫🇷 Luis Enrique confirms: “Apparently the immediate future of Kylian Mbappé will not be here, so we will have to test tactics with other players”. pic.twitter.com/UlcGSMiHmz— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2024
Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен мінімально здолав Реал Сосьєдад у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.