Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що нападник команди Кіліан Мбаппе покине парижан найближчим часом.

Слова іспанського фахівця цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Очевидно, що найближчим часом Кіліана Мбаппе тут не буде, тому нам доведеться тестувати тактику з іншими гравцями", - сказав Енріке.