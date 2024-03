Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що нападник команди Кіліан Мбаппе покине парижан найближчим часом.

Слова іспанського фахівця цитує інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🇫🇷 Luis Enrique confirms: “Apparently the immediate future of Kylian Mbappé will not be here, so we will have to test tactics with other players”. pic.twitter.com/UlcGSMiHmz