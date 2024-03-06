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Енріке натякнув на відхід Мбаппе з ПСЖ

Сьогодні 09:23 96 0
Енріке натякнув на відхід Мбаппе з ПСЖ
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе, #Луїс Енріке

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що нападник команди Кіліан Мбаппе покине парижан найближчим часом.

Слова іспанського фахівця цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Очевидно, що найближчим часом Кіліана Мбаппе тут не буде, тому нам доведеться тестувати тактику з іншими гравцями", - сказав Енріке.

Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен мінімально здолав Реал Сосьєдад у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. 

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