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Гвардіола: У майбутньому Фоден замінить Де Брейне та Бернарду

Гвардіола оцінив гру півзахисника Філа Фодена у матчі 23-го туру АПЛ проти Брентфорда
Сьогодні 10:41 307 0
Гвардіола: У майбутньому Фоден замінить Де Брейне та Бернарду
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Фоден

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден стає важливим гравцем команди, який має найбільший вплив на результат.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Кілька тижнів тому я вже казав, що цього сезону Філ має найбільший вплив на результат [у порівнянні з попередніми сезонами] в плані голів та асистів. У цьому сезоні він дуже важливий для нас. Він дуже добре читає гру, грає просто та більш агресивно.

Для нього завжди задоволення забивати голи та загрожувати воротам з близької відстані. Він розумно переміщується полем, щоб команда отримала перевагу від цього. Він винятковий гравець. У його віці він провів 250 матчів за Сіті, це говорить про його вплив.

У майбутньому він замінить Кевіна [Де Брейне] та Бернарду [Сілву] — це станеться. Кожного сезону він отримує досвід, який він потім передаватиме іншим", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, у матчі проти Брентфорда Фоден оформив хет-трик.

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