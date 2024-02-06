Гвардіола: У майбутньому Фоден замінить Де Брейне та Бернарду

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден стає важливим гравцем команди, який має найбільший вплив на результат.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Кілька тижнів тому я вже казав, що цього сезону Філ має найбільший вплив на результат [у порівнянні з попередніми сезонами] в плані голів та асистів. У цьому сезоні він дуже важливий для нас. Він дуже добре читає гру, грає просто та більш агресивно.

Для нього завжди задоволення забивати голи та загрожувати воротам з близької відстані. Він розумно переміщується полем, щоб команда отримала перевагу від цього. Він винятковий гравець. У його віці він провів 250 матчів за Сіті, це говорить про його вплив.

У майбутньому він замінить Кевіна [Де Брейне] та Бернарду [Сілву] — це станеться. Кожного сезону він отримує досвід, який він потім передаватиме іншим", – сказав Гвардіола.